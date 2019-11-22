Волонтери та аутсорс: Корнієнко пояснив, як «Слуги народу» вдалося нікого не найняти на роботу

Партія «Слуга народу» користується послугами волонтерів, а ведення бухгалтерії та юридичні послуги віддані на аутсорс. Незабаром політсила збирається переходити на оплачувану діяльність».

Про це голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив у коментарі «Українській правді».

«Ще в президентській кампанії ми спиралися на волонтерський участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема, «Командою Зе», головою якої я був. Цей підхід зберігся і на парламентських виборах», — пояснив Корнієнко.

За словами голови партії, «Слуга народу» у зв’язку з розвитком збирається найближчим часом перейти від використання послуг волонтерів до найму співробітників.

«Ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв’язку з розвитком партії, відкриття офісів по всій країні і партійного хаба в Києві», — сказав він.

«Що стосується основних сервісних функцій — бухгалтерія та юридичне обслуговування віддали свого часу ці послуги на аутсорс, що зазначено у звіті», — додав Корнієнко.