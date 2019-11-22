Спроба змови: Нетаньяху прокоментував звинувачення на свою адресу

Раніше проти ізраїльського прем’єр-міністра висунули звинувачення в корупції. За інформацією Інтерфакс, сам прем’єр-міністр одразу прокоментував ці звинувачення і назвав їх спробами змови проти нього. За словами прем’єр-міністра Ізраїлю, звинувачення на його адресу висуваються найскладніше з політичної точки зору час для країни.

Нагадаємо, раніше ізраїльський генпрокурор Авихай Мандельблит Нетаньяху звинуватив у хабарництві, зловживанні довірою і шахрайстві. Кілька тижнів тому було оголошено, що ізраїльські дипломатичні представництва будуть закриті по всьому світу через страйк, який влаштували Міністерство оборони і робочий комітет Мзс. Протестуючі заявляли, що таким способом вони висловлюють незгоду з рішенням Міністерства фінансів зменшити витрати ізраїльських представників і дипломатів по всьому світу.

Біньямін Нетаньяху займає посаду прем’єр-міністра з 2009 року. Також він був прем’єр-міністром в період з 1996 по 1999 роки. Тричі обіймав посаду голови Міністерства фінансів. З листопада минулого року Нетаньяху також є міністром оборони Ізраїлю. Нещодавно політик відсвяткував своє 70-річчя. Він є лідером партії «Лікуд», яка на минулих виборах посіла друге місце і отримала в Кнесеті 27 мандатів.