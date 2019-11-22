Податківці Києва Коваль та Алексеєнко отримують зарплату від власників сигаретних мереж у розмірі 250 тис гривень на місяц

Після публікації щодо не законного збагачення головного «касовика» міста Києва Тімура Коваля, до нас надійшла інформація стосовно його діяльності. Всі свої злочинні схеми він організовував разом із начальником свого відділу, а з 2018 року начальника управління ДФС м. Києва – Наталії Миколаївни Алексеєнко.

На фото Алексеєнко

Протягом 2018 року управлінням контролю за розрахунковими операціями, на ряд торгівельних об’єктів, які здійснюють готівкові розрахунки з застосуванням РРО, під час фактичних перевірок, здійснювався тиск з метою отримання хабаря.

Керував цією схемою їх керівник — заступник начальника управління -начальник відділу організації проведення фактичних перевірок управління контролю за розрахунковими операціями ГУ ДФС у місті Києві -Тімур Коваль, а також Наталія Миколаївна Алексеєнко — начальник управління контролю за розрахунковими операціями. Після чого, деякі підприємства звернулись до ДБР з промовам про вимагання хабаря під час перевірки.

У грудні 2018 року відкрито кримінальне провадження №42018000000000553 де було встановлено, що службові особи ДФС Києва, які займають відповідальне становище, прийняли пропозицію неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за невчинення ними дій з використанням наданого їм службового становища, під час проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, тощо.

Як було повідомлено нам з анонімних джерел — зазначене кримінальне впровадження було за «тихому» вирішено і це коштувало Ковалю-Алексеєнко 60 000$. Наразі, будь-які дії щодо даного кримінального впровадження не вчиняються і це можна перевірити через реєстр судових рішень.

Альо деякі торгівельні кіоски, на протязі тривалого часу сплачують «данину» Ковалю та його людям.

За це вони отримують від ДФС «зелене світло», та можуть реалізовувати увесь акцизний товар (тіньовий) «без застосування касі» та не сплачувати податки до бюджету. Таке «кришування» коштує одній відомій сигаретній мережі 250 тисяч гривень на місяць.

telegra.ph