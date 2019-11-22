Зеленський може позбутися всього на зустрічі з Путіним: з’явився тривожний прогноз

Президент України Володимир Зеленський повинен уникнути пасток, які можуть з’явитися у нього після нормандської зустрічі та відкриття ринку землі.

Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов в одному з ефірів телеканалу 112 Україна.

За його словами, при будь-яких обставин країни Заходу почнуть знімати санкції з Російської Федерації. Але в тому випадку, якщо все ж київська влада таки вирішать вийти з Мінських домовленостей, то весь конфлікт на території Донбасу продовжиться.

І в зв’язку з цим проблеми в країні залишаться на колишньому рівні, і Україна почне слабшати далі.

«В якому стані буде Україна? В якому стані будуть російсько-українські відносини? В стані війни? Гібридної війни? Чи почнеться реінтеграція Донбасу? Це ж важливі моменти», — зазначив експерт.

Крім того, Карасьов підкреслив, що владі України необхідно відповісти на всі ці питання перед українцями. Адже в іншому випадку влада може позбутися підтримки багатьох виборців.

Також політичний експерт вважає, що президент України Володимир Зеленський у першу чергу повинен спиратися у своїх рішеннях не тільки на народних депутатів. Йому необхідно консультуватися і прислухатися до думки профспілок та існуючих позапарламентських сил.