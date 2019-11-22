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У столиці злодії-підлітки “працюють” на пішохідному переході (відео)

22.11.2019

У центрі Києва двоє дівчаток-підлітків крадуть у жителів гаманці. Про це повідомляється у пабліку “Київ Оперативний”.

Зокрема, один з епізодів стався на Андріївському узвозі. Там злодюжки витягли гаманець, зайшли у двір, розділили гроші і пішли далі. При цьому вони потрапили на камеру відеоспостереження.

У другому інциденті карманниці намагалися поцупити на пішохідному переході у жінки мобільний телефон, проте вона вчасно помітила злодійок.

При цьому наразі інші подробиці не повідомляються. Також поки не ясно, чи були затримані порушниці.

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