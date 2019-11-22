У будівлі знаходиться квартира Луценка: нові деталі вибуху в житловому будинку в Києві

У житловому будинку на вулиці Олеся Гончара в Києві, де прогримів потужний вибух, знаходиться квартира Ірини Луценко, дружини екс-глави ГПУ Юрія Луценка.

Про це в Facebook написала одна з мешканок будинку Маргарита Кузнєцова.

“Тільки що у нас в під’їзді на Олеся Гончара 67 був вибух … Хтось може перевірити, чи застрахувала Іра Луценко свою квартиру, в якій розташований її салон краси? Може по схемі Гонтаревої в Лондон буде переїжджати? А ми от не спим, коти налякані і в під’їзді дихати нічим”, – написала вона.

Столична поліція повідомила подробиці нічного вибуху у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара. Зокрема, як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва, за фактом інциденту порушено кримінальне провадження.

“Близько 23:00 до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення про те, що у під’їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух. По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тільки пошкоджено внутрішнє оздоблення. Крім того, дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали свідків і мешканців будинку. Також слідчі провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти, які направили на експертизу”, – йдеться у повідомленні.

Також поліція вилучила записи з камер відеоспостереження. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.