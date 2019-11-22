Ученые показали, что находится в закрытой гробнице фараона (фото)

Археологи наткнулись на находку много лет назад, но только сейчас ее изучили подробнее

В Соборе Святого Стефана в Вене находится гробница императора Фридриха III (1415-1493 годы), которую недавно изучили ученые

Археологи, с помощью небольших камер увидели то, что находится внутри.

Известно, что гробница считается шедевром готической архитектуры позднего периода. По мнению исследователей, вскрыть ее без повреждений невозможно, пишет Archaeology News Network. В 1969 году в гробнице просверлили маленькое отверстие, благодаря которому удалось понять, что погребение не пустое.

Используя маленькую камеру археологи увидели, что в могиле находятся императорские знаки отличия, отчеканенные монеты на заказ, ценные ткани и распятие с изображением Иисуса, а также корона, скорее всего, выполненная из озолоченного серебра.

Ученые считают, что данную находку можно считать одной из самых древних образцов короны характерной для императорского дома Габсбургов.

Напомним, в руинах Помпеи археологам удалось обнаружить двухтысячелетнюю фреску,