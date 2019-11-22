Повінь – зміна системи

Menu
Close

Британский политик пообещал лишить Израиль оружия

22.11.2019

Лейбористская партия Британии выпустила новый манифест перед парламентскими выборами, которые пройдут 12 декабря.

Манифест опубликовали на сайте партии 21 ноября, и кроме социальных обещаний и позиции по мягкому Brexit (выход Британии из ЕС с сохранением экономических отношений), в нем обозначена позиция лейбористов касательно других стран.

Так, в случае победы Лейбористской партии и избрания ее лидера, Джереми Корбина, премьер-министром, будет введен запрет на продажу оружия Израилю.

Корбин известен своей поддержкой палестинской стороны арабо-израильского конфликта.

Прямое заявление Корбина о приостановке поддержки Израиля в случае победы лейбористов последовало за решением правительства Нидерландов о закрытии финансовой помощи для палестинцев. Такая политическая поступила после раскрытия информации о финансировании терроризма на средства от гуманитарной поддержки палестинцев.

Читайте також:   Казахстанський силач протягнув тепловоз з вагоном вагою 180 тонн
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *