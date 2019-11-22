Британский политик пообещал лишить Израиль оружия

Лейбористская партия Британии выпустила новый манифест перед парламентскими выборами, которые пройдут 12 декабря.

Манифест опубликовали на сайте партии 21 ноября, и кроме социальных обещаний и позиции по мягкому Brexit (выход Британии из ЕС с сохранением экономических отношений), в нем обозначена позиция лейбористов касательно других стран.

Так, в случае победы Лейбористской партии и избрания ее лидера, Джереми Корбина, премьер-министром, будет введен запрет на продажу оружия Израилю.

Корбин известен своей поддержкой палестинской стороны арабо-израильского конфликта.

Прямое заявление Корбина о приостановке поддержки Израиля в случае победы лейбористов последовало за решением правительства Нидерландов о закрытии финансовой помощи для палестинцев. Такая политическая поступила после раскрытия информации о финансировании терроризма на средства от гуманитарной поддержки палестинцев.