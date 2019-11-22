Судьба трусов пока неизвестна: В сети ярко протроллили мародеров, ограбивших корабли

В сети шуточно рассказали, что будут делать с трофеями в России, которые украли с украинских захваченных кораблей.

Об этом сообщает российский журналист Александр Невзоров на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в Оружейной палате Кремля в мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром… Судьба трусов пока неизвестна. Возможно на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея», — высказался Невзоров.