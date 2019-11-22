У МЗС Литви закликали не забувати про злочини Голодомору

На своїй сторінці в мікроблозі Twitter керівник МЗС Литви Лінас Линкявичус опублікував пост з закликом пам’ятати про злочини, скоєних тоталітарними режимами, включаючи Голодомор в Україні.

За словами дипломата, йдеться про те, що злочинний режим Сталіна вчинив акт геноциду українського народу. Линкявичус підкреслив, що не потрібно забувати злочини тоталітарних режимів. «Вшанування жертв Голодомору, геноциду українського народу, здійсненого жорстоким режимом Сталіна 86 років тому. Ми ніколи не повинні забувати злочини проти людства, скоєні тоталітарними режимами», — написав Линкявичус.

Раніше стали відомі дані опитування, який був проведений експертами соціологічної групи «Рейтинг». У відповідності з них 82% громадян України вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу. Спростовують це твердження цілих 11% громадян.

Між тим, канадська провінція Британська Колумбія визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Кожну четверту суботу листопада в Британській Колумбії будуть відзначати день пам’яті жертв Голодомору.