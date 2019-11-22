Маск презентував перший пікап Tesla, він шокував дизайном і провалив краш-тест

Американський винахідник, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск презентував у Каліфорнії новий автомобіль, який шокував присутніх своїм футуристичним виглядом.

Перший пікап, який буде виробляти Tesla, названий відповідно до свого виду – Cybertruck. Дійсно, цей автомобіль ніби з фільмів про постапокаліптичний світ: у нього незграбний дизайн і клиновидний профіль.

Втім, те, що пікап створювався під впливом кіно, підтвердив і сам Маск в інтерв’ю Recode. Він розповів, що при його розробці надихався фільмом «той, що Біжить по лезу», і що йому неважливо, чи сподобається він людям.

Cybertruck Tesla працює на електриці і може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунд. Це при тому, що в топової комплектації він важить до 1,6 тонн. Його довжина – 5,8 м, ширина – 2 м і висота – 1,9 м.







Кузов електрокара створений з дуже міцної нержавіючої сталі. Маск влаштував краш-тест прямо на сцені, попросивши асистента вдарити кувалдою у двері автомобіля. Вона не ушкодилася.

Проте випробування не витримало скло. Під час презентації Маск попросив асистента кинути у вікно машини залізна куля. У результаті скло не розбилося, але тріснуло. Хоча засновник Tesla запевняв, що новий пікап може витримати постріл з 9-міліметрового пістолета.

У Cybertruck, як і в інші електрокари компанії, впроваджений автопілот і функція самостійного паркування. У салоні, який вміщує до шести чоловік, є химерний кермо-штурвал і великий тачскрін, але відсутня приладова панель.

В кузові автомобіля також може поміститися спеціальний квадроцикл, який заряджається від електрокара.

Продажу пікапа стартують в США в 2021 році. Початкова вартість 39 900 тис. дол., однак це ціна за одну з версій електрокара. Cybertruck буде доступний в трьох конфігураціях:

Single Motor RWD : задній привід, один мотор, 6,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість 176 км/год, запас ходу 400+ км, маса причепа на буксирі – 3,4 тонни;

: задній привід, один мотор, 6,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість 176 км/год, запас ходу 400+ км, маса причепа на буксирі – 3,4 тонни; Dual Motor AWD : повний привід, два мотора, 4,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість 193 км/год, запас ходу-480+ км, маса причепа на буксирі – 4,5 тонни (вартість $49 900);

: повний привід, два мотора, 4,5 с до 100 км/год, максимальна швидкість 193 км/год, запас ходу-480+ км, маса причепа на буксирі – 4,5 тонни (вартість $49 900); Tri Motor AWD: $69 900, повний привід, три мотора, 2,9 с до 100 км/год, максимальна швидкість 209 км/год, запас ходу 800+ км, маса причепа на буксирі – 6,3 тонни ($69 900).

Tesla вже приймає замовлення на сайті. Для попереднього замовлення потрібно залишити депозит у розмірі $100.