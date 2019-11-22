Депутат Держдуми нагадав росіянам, що правильно говорити не «на Україні», а «в Україні»

Депутат російської Держдуми Наталія Поклонська нагадала росіянам, що правильно говорити не «на Україні», а «в Україні». Про це політик заявила в ефірі телеканалу «Дощ».

Як зазначає видання, Поклонська останнім часом дивує своєю позицією з найбільш обговорюваних у суспільстві питань.

Нещодавно вона виступила з жорсткою критикою на адресу політичних ток-шоу на російському ТБ з-за того, як там обговорюється теми України. На її думку, вони ніяк не сприяють налагодженню російсько-українських відносин.

Депутат підтримала законопроект про домашнє насильство, проти якого виступили патріотичні і православні організації в Росії, і встала на захист права на аборт.