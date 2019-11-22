Вигнати Богдана, Трубу і Сивохо. Віче на Майдані оприлюднило вимоги до Зеленському

У Києві на Майдані Незалежності пройшло Віче «Ми маємо гідність!», присвячене Дню гідності і Свободи.
Організатором акції виступило Рух Опору Капітуляції.
У заході взяли участь, за різними оцінками, 5-10 тисяч осіб.
Присутні виставили на Майдані свої вимоги до влади.
Їх оголосив екс-нардеп, учасник АТО Андрій Левус:
— немає особливого статусу Донбасу;
— ні амністії російських найманців;
— Крим і Донбас повинні повернутися в Україну;
— немає відведення сил на Донбасі;
— немає виборів на Донбасі;
— звільнити Богдана, Єрмака, Трубу, Сивохо;
— посилення санкцій проти Росії;
— дотримуватися курсу в НАТО;
— припинити переслідувати в суді волонтерів, патріотів, активістів, учасників АТО;
— притягнути до відповідальності Медведчука, Портнова, Льовочкіна, Бойка;
— усунути Коломойського від управління державою;
посилити захист української мови.
На сцені Майдану виступив лідер «Голоси» Святослав Вакарчук.
«Мир в Україні настане, але тільки на наших умовах», — заявив він.
«Нам потрібні три речі. Розум, щоб не помилятися при прийнятті рішень. Єдність. Я в політиці і знаю, як небезпечно, вірніше як важко тримати в єдності людей… І третя річ — завзятість», — зазначив Вакарчук.
Економіка від Пророка