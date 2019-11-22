Вигнати Богдана, Трубу і Сивохо. Віче на Майдані оприлюднило вимоги до Зеленському

У Києві на Майдані Незалежності пройшло Віче «Ми маємо гідність!», присвячене Дню гідності і Свободи.

Організатором акції виступило Рух Опору Капітуляції.

У заході взяли участь, за різними оцінками, 5-10 тисяч осіб.

Присутні виставили на Майдані свої вимоги до влади.

Їх оголосив екс-нардеп, учасник АТО Андрій Левус:

— немає особливого статусу Донбасу;

— ні амністії російських найманців;

— Крим і Донбас повинні повернутися в Україну;

— немає відведення сил на Донбасі;

— немає виборів на Донбасі;

— звільнити Богдана, Єрмака, Трубу, Сивохо;

— посилення санкцій проти Росії;

— дотримуватися курсу в НАТО;

— припинити переслідувати в суді волонтерів, патріотів, активістів, учасників АТО;

— притягнути до відповідальності Медведчука, Портнова, Льовочкіна, Бойка;

— усунути Коломойського від управління державою;

посилити захист української мови.

На сцені Майдану виступив лідер «Голоси» Святослав Вакарчук.

«Мир в Україні настане, але тільки на наших умовах», — заявив він.

«Нам потрібні три речі. Розум, щоб не помилятися при прийнятті рішень. Єдність. Я в політиці і знаю, як небезпечно, вірніше як важко тримати в єдності людей… І третя річ — завзятість», — зазначив Вакарчук.

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