Нацбанк “обваровывает” приватний бізнес за допомогою схеми родини Януковича

5 років тому Саша Янукович придумав схему за якою всі підприємства та Фопи, які мають у використанні касовий апарат, будуть платити регулярні внески його компаніям.

З 2013 року введена норма, згідно з якою всі зареєстровані РРО оплачували нікому посереднику 30 гривень на місяць, за надання послуг інформаційного еквайєра. Такий заробіток складав близько 80 млн гривень на рік. Янукович втік, а його справа і далі “процвітає”, під кришуванням НБУ.

У 2011-2012 «Саша-стоматолог», розробив схему додаткового заробітку — впровадив у касові апарати спеціальні чіпи(модулі), які будуть передавати звітні дані в податкову, але через компанію-посередника, за що стягуватися плата.

Наказом Мінфіну від 1 липня 2013 року дана схема була введена в дію і зобов’язала всіх підприємців небудь поміняти свої 280 тисяч апаратів, або вставити в них спеціальний чіп. Послуга з передачі даних, отримала назву — інформаційний еквайринг, а щомісячна плата c одного касового апарата з модемом, склала 30 гривень.

Під технічні параметри, які могли надати дані послуги, підходила фірма «Укркарт», яка обслуговувала Укргазбанк і належала банкіру і бізнсмену Василю Горбалю. На його брата режим Януквича завів кримінальні справи і таким чином, під тиском, фірма була переписана на людей “сім’ї”. Іншою фірмою, яка також підходила під параметри інформаційного еквайєра, стала компанія «Інтерплат», і через ряд компанія також пов’язана з Януковичами.

Після революції 2014 року «Інтерплат» відійшла від даного бізнесу і припинила виконувати функції інформаційного еквайєра.

А от фірма «Укркарт» була «подарована» – Олексія Омельяненка, банкіру, який розікрав «Укргазбанк».

В реалії, передача даних через модем касового апарату в Податкову службу можлива безпосередньо, без зазначених «прокладок». Але НБУ зацікавлений у даній схемі і не хоче з нею розлучатися. Вони повідомили, що в усьому «винні» Державна податкова служба та Міністерство фінансів, а функції інформаційного еквайєра, як виявилося, могла надати абсолютно будь-яка юридична компанія – резидент України, яка буде відповідати встановленим вимогам. Більш того, НБУ навіть не застосовували тендерні процедури, у зв’язку з відсутністю на те підстав.

Але цікаво і те, що сьогодні функції інформаційного еквайера виконують не одна, а вже 8 юридичних компаній, серед яких також присутня Укркарт, але через свою “дочку” – “УКРКАРТ-ЕКВАЙР”. У вересні 2019 року в податкову передано 241,4 тис. звітів касових апаратів, а це близько 7 мільйонів гривень доходу в місяць.

«Укркарт», а також ряд інших компаній продовжує заробляти гроші за схемою Януковича, а глава НБУ Смолій її покриває.

telegra.ph