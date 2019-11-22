На Одещині однорічна дівчинка отруїлась метадоном, її мати в розшуку

На Одещині до лікарні потрапила однорічна дівчинка у непритомному стані, вона отруїлася метадоном, який вживала її матір. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Однорічну дівчинку каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні у непритомному стані. Попри небезпеку, яка загрожувала дитині, її мати до останнього відмовлялася зізнаватися лікарям, що саме могло призвести до таких наслідків, аби пришвидшити призначення відповідного лікування”, – сказано у повідомленні.

Лише після того, як медики, провівши низку реанімаційних маніпуляцій та досліджень, констатували, що маленька пацієнтка отруїлася метадоном, 33-річна одеситка зізналася, що приймає замісну терапію і припустила, що донечка могла взяти до рота щось із її ліків.

За даним фактом у Суворовському відділі поліції розпочали провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України. За злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, відповідно до санкції статті, жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Але для того, щоб притягнути фігурантку до відповідальності правоохоронцям доведеться встановити місце її знаходження, адже після свого викриття вона почала переховуватися.

Наразі лікарі вживають всіх можливих заходів для порятунку дитини, стан якої досі залишається важким, а поліцейські – розшукують її мати.