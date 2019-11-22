На Донеччині судили підлітка за “мінування” торговельного центру

Суд задовольнив клопотання Слов’янської місцевої прокуратури щодо застосування до 15-річного місцевого мешканця примусових заходів виховного характеру за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху у громадському місці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

Стороною обвинувачення доведено, що 28 грудня 2018 року неповнолітній студент одного з технікумів зателефонував із таксофона на лінію “102” Головного управління Національної поліції в Донецькій області та повідомив про мінування торговельного центру “Глобус”, розташованого у Слов’янську, після чого спостерігав за розвитком подій, пов’язаних з евакуацією громадян та обстеженням будівлі правоохоронцями, із сусіднього двору.

За вчинення суспільно-небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, тобто завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує безпеці громадян, знищенням чи пошкодженням об’єктів власності, хлопця передано під нагляд законному представнику – бабусі, яка є його опікуном, та йому обмежено дозвілля строком на 1 рік.