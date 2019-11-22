Зростання цін на бензин відзначений у шести російських регіонах

Споживчі ціни на бензин у середньому по Росії з 12 по 18 листопада 2019 року знову не змінилися в процентному вираженні відносно попереднього звітного періоду. Така динаміка тримається вже протягом 15 тижнів поспіль, випливає з даних Федеральної служби державної статистики.

Однак відомство фіксує підвищення цін на бензин в 6 центрах суб’єктів РФ, а найбільше — в Салехарді (на 0,6%).

В цілому, вказує Росстат, до 18 листопада середня споживча вартість 1 літра бензину залишилась на попередній позначці в 44,67 рубля, в порівнянні з даними на 11 листопада.

В середньому по країні вартість бензину АІ-92 не змінилася, зберігшись на рівні 42,25 рубля. Ціна бензину марки АІ-95 залишилася на позначці 45,75 рубля, бензину марки АІ-98 — 51,68 рубля.

При цьому літр дизельного палива на 18 листопада в середньому коштував 47,16 рубля — порівняно з даними на 11 листопада його ціна зросла на 19 копійок.

За оцінкою відомства, в Москві і Санкт-Петербурзі за звітний тиждень ціни на бензин не змінилися.

Додамо, що з 11 по 17 листопада у країні було випущено 764,4 тис. тонн автомобільного бензину (зростання на 1% до попереднього тижня). Крім того, вироблено 1 млн 585,1 тис. тонн дизельного палива (плюс 5,1%).