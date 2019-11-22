Мадуро не врятує економіку Венесуели переходом на долар

Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає долар США «вентилем безпеки» для своєї країни і говорить про те, що долари можуть допомогти його державі подолати кризу, викликаний санкціями США. Що б це могло означати, пояснюється в матеріалі DW.

Доларизація — це зміна законодавчої бази в монетарній сфері, тобто останній можливий вихід у ситуації, коли всі інші рішення більше не працюють (nuclear option), Bloomberg розповів експерт по Латинській Америці Мек Марголіс. Це одна з причин того, чому долар є офіційною валютою лише трохи більше трьох десятках країн світу, з яких тільки три розташовані в Латинській Америці. Еквадор, Сальвадор і Панама офіційно перейшли на гроші США, відмовившись від своєї національної валюти.

Для Венесуели час відмовитися від національної валюти на користь долара США поки не прийшло, вважає економіст Луїс Вінсент Леон, директор займається дослідженням ринку компанії з Каракаса Datanalysis. За його підрахунками, незважаючи на те, що болівар через гіперінфляцію зараз надзвичайно слабкий, в жовтні 2019 року «тільки» 54 відсотки всіх трансакцій по оплаті товарів і послуг здійснювалися у Венесуелі з використанням іноземної валюти.

Однак у порівнянні з періодом, що передували загострення економічної кризи в 2012 році, сьогодні використання іноземної валюти в обігу товарів і послуг у Венесуелі почастішало у десять разів. Не тільки у Венесуелі, але і в більшості інших країн регіону люди, які можуть собі це дозволити, купують долари США, щоб убезпечити себе від інфляції.

І все-таки затвердження Мадуро про те, що завдяки переходу на долар положення венесуельців істотно покращиться, а економічна криза буде подолана, більш ніж спірне. Тому що показники національної економіки Венесуели змушують дивуватися. Керівник латиноамериканського напрямку Міжнародного валютного фону (МВФ) Алехандро Вернер вважає, що економічна і гуманітарна криза у Венесуелі продовжить загострюватися.

«Імовірно, реальний ВВП у 2019 році зменшиться на 35 відсотків, а його сумарне зменшення з 2013 року становитиме понад 60 відсотків», — говорить він. Іншими словами: з 2013 року обсяг національної економіки Венесуели скоротився більш ніж удвічі. Очікується, що знецінення болівара, який в поточному році втратив вже близько 90 відсотків своєї вартості, продовжиться. За прогнозами МВФ, гіперінфляція, складова в нинішньому році 200 тис. відсотків, у 2020 році буде дорівнювати 500 тис. відсотків.

Нещодавно Мадуро заявив, що поки болівар залишиться офіційною валютою.