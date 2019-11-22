В платье с оригинальным декольте: Елена Зеленская встретилась с представителями ЮНИСЕФ в Украине (фото)

Супруга Президента Украины Елена Зеленская по случаю 30-й годовщины Конвенции ООН о правах ребенка встретилась с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленская и Сильвандер обсудили достижения и вызовы в сфере защиты прав украинских детей.

“Глава представительства Детского фонда ООН в Украине выразила приверженность к реформе школьного питания, инициированной командой первой леди, и готовность к сотрудничеству”, – говорится в сообщении.

Лотта Сильвандер обратила внимание Елены Зеленской к острой проблеме буллинга в учебных заведениях и в социальных сетях. Жена главы государства и глава представительства ЮНИСЕФ в Украине договорились о рабочей встрече, во время которой планируется поделиться видением решения этих проблем.

ЮНИСЕФ защищает права детей в 190 странах мира. Детский фонд ООН открыл свое представительство в Киеве в 1997 году. За это время Фонд предоставил правительству Украины помощь на общую сумму 130 миллионов долларов США, что позволило разработать и реализовать ряд программ в области здравоохранения, образования и защиты прав детей.