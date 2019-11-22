Опублікований список партнерів скандальної Burisma Злочевського

У США з посиланням на українську Генпрокуратуру публікують списки контрагентів за фінансовими операціями скандально відомої компанії Burisma Миколи Злочевського (екс-міністра екології). Через неї відмивалися гроші колишнього президента Януковича і його свити.

Блогер Євген Куксін у своєму Telegram-каналі «Лиса правда» виділив кілька таких контрагентів:

ALAN APTER

Алан Аптер, голова Ради директорів Burisma

ALEKSANDER KWASNIEWSKI

Олександр Кваснєвський, колишній президент Польщі, приєднався до правління Burisma в січні 2014 року

AVELLUM PARTNERS LLC

Українська юридична фірма

Bestec GmbH

Міжнародний науково-технічний центр

BLUE STAR STRATEGIES, LLC

Фінансовий консультант у Вашингтоні

BOIES, SCHILLER AND FLEXNER LLP

Юридична фірма, що базується в Нью-Йорку



BROCITI INVESTMENTS LIMITED

Кіпрська компанія Миколи Злочевського

CONSULATE OF MONACO IN ESTONIA

Консульство Естонії в Монако

DELAWARE COMMUNITY FOUNDATION, BEAU

Некомерційна організація в США

IDEALS SOLUTIONS GROUP S. A.

Провайдер з корпоративного програмного забезпечення для співпраці з офісами

KPMG-UKRAINE LTD

Надає аудиторські, податкові, юридичні та консультативні послуги

KROLL ASSOCIATES UK LTD

Аудиторська фірма

LLC ESCO-PIVNICH

Український газовий постачальник, що входить в групу Burisma

LLC PERSHA UKRAINSKA GAZONAFTOVA KO

Перша Українська газонафтова компанія

MANNVIT HF

Найбільша інженерна фірма в Ісландії

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC

Американська багатонаціональна корпорація

U. S.-UKRAINE BUSINESS COUNCIL

США-Україна Бізнес Рада

WIRELOGIC TECHNOLOGY A. S.

Фігурує у справі відмивання коштів на суму понад $33 млн при купівлі групи компаній херсонської нафтоперевалки

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