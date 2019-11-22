Опублікований список партнерів скандальної Burisma Злочевського

У США з посиланням на українську Генпрокуратуру публікують списки контрагентів за фінансовими операціями скандально відомої компанії Burisma Миколи Злочевського (екс-міністра екології). Через неї відмивалися гроші колишнього президента Януковича і його свити.
Блогер Євген Куксін у своєму Telegram-каналі «Лиса правда» виділив кілька таких контрагентів:
ALAN APTER
Алан Аптер, голова Ради директорів Burisma
ALEKSANDER KWASNIEWSKI
Олександр Кваснєвський, колишній президент Польщі, приєднався до правління Burisma в січні 2014 року
AVELLUM PARTNERS LLC
Українська юридична фірма
Bestec GmbH
Міжнародний науково-технічний центр
BLUE STAR STRATEGIES, LLC
Фінансовий консультант у Вашингтоні
BOIES, SCHILLER AND FLEXNER LLP
Юридична фірма, що базується в Нью-Йорку
BROCITI INVESTMENTS LIMITED
Кіпрська компанія Миколи Злочевського
CONSULATE OF MONACO IN ESTONIA
Консульство Естонії в Монако
DELAWARE COMMUNITY FOUNDATION, BEAU
Некомерційна організація в США
IDEALS SOLUTIONS GROUP S. A.
Провайдер з корпоративного програмного забезпечення для співпраці з офісами
KPMG-UKRAINE LTD
Надає аудиторські, податкові, юридичні та консультативні послуги
KROLL ASSOCIATES UK LTD
Аудиторська фірма
LLC ESCO-PIVNICH
Український газовий постачальник, що входить в групу Burisma
LLC PERSHA UKRAINSKA GAZONAFTOVA KO
Перша Українська газонафтова компанія
MANNVIT HF
Найбільша інженерна фірма в Ісландії
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
Американська багатонаціональна корпорація
U. S.-UKRAINE BUSINESS COUNCIL
США-Україна Бізнес Рада
WIRELOGIC TECHNOLOGY A. S.
Фігурує у справі відмивання коштів на суму понад $33 млн при купівлі групи компаній херсонської нафтоперевалки
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