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Опублікований список партнерів скандальної Burisma Злочевського

22.11.2019

У США з посиланням на українську Генпрокуратуру публікують списки контрагентів за фінансовими операціями скандально відомої компанії Burisma Миколи Злочевського (екс-міністра екології). Через неї відмивалися гроші колишнього президента Януковича і його свити.

Блогер Євген Куксін у своєму Telegram-каналі «Лиса правда» виділив кілька таких контрагентів:

ALAN APTER
Алан Аптер, голова Ради директорів Burisma

ALEKSANDER KWASNIEWSKI
Олександр Кваснєвський, колишній президент Польщі, приєднався до правління Burisma в січні 2014 року

AVELLUM PARTNERS LLC
Українська юридична фірма

Bestec GmbH
Міжнародний науково-технічний центр

BLUE STAR STRATEGIES, LLC
Фінансовий консультант у Вашингтоні

BOIES, SCHILLER AND FLEXNER LLP
Юридична фірма, що базується в Нью-Йорку
 
BROCITI INVESTMENTS LIMITED
Кіпрська компанія Миколи Злочевського

CONSULATE OF MONACO IN ESTONIA
Консульство Естонії в Монако

DELAWARE COMMUNITY FOUNDATION, BEAU
Некомерційна організація в США

IDEALS SOLUTIONS GROUP S. A.
Провайдер з корпоративного програмного забезпечення для співпраці з офісами

KPMG-UKRAINE LTD
Надає аудиторські, податкові, юридичні та консультативні послуги

KROLL ASSOCIATES UK LTD
Аудиторська фірма

LLC ESCO-PIVNICH
Український газовий постачальник, що входить в групу Burisma

LLC PERSHA UKRAINSKA GAZONAFTOVA KO
Перша Українська газонафтова компанія

MANNVIT HF
Найбільша інженерна фірма в Ісландії

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
Американська багатонаціональна корпорація

U. S.-UKRAINE BUSINESS COUNCIL
США-Україна Бізнес Рада

WIRELOGIC TECHNOLOGY A. S.
Фігурує у справі відмивання коштів на суму понад $33 млн при купівлі групи компаній херсонської нафтоперевалки

dubinsky.pro

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