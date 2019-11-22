У США зажадали від Помпео стенограму розмови Байдена з Порошенком з приводу звільнення Шокіна

Глава юридичного Комітету Сенату США Линсди Грем зажадав у держсекретаря Майка Помпео документи, які стосуються розмов Петра Порошенка і Джо Байдена, з приводу звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України.

Про це йдеться в листі сенатора, яке він виклав у своєму Twitter.

За словами сенатора, 11, 18 і 19 лютого 2016 року Байден мав серію телефонних розмов з президентом України Петром Порошенком, в яких порушувалося питання “звільнення генерального прокурора Шокіна за нібито корупцію”.

Ще одна розмова по телефону відбувся 22 березня 2016 року, рівно за тиждень до того, як Шокін був зміщений з посади, пише сенатор.

“Як я розумію, 4 лютого 2016 року, Генеральна прокуратура під керівництвом Віктора Шокіна оголосила про арешт майна засновника української газодобувної компанії Burisma Миколи Злочевського… Хантер Байден через Twitter почав “переслідувати” тодішнього заступника держсекретаря Тоні Блинкена, який тривалий час був радником віце-президента Байдена, вказуючи, що обидва могли б ініціювати переговори щодо розслідування Шокіним діяльності Burisma.

У той час Хантер Байден обіймав посаду члена ради директорів Burisma”, – зазначає у листі Грем. Щоб з’ясувати роль Байдена “у звільнення генпрокурора Шокіна заради припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син”, голова юридичного комітету Сенату зажадав у держсекретаря документи і стенограми телефонних розмов між Байденом і Порошенко в зазначені дати.