Третини рослин тропічної Африки загрожує зникнення

Результати роботи опубліковані в журналі Science Advances. Висновки дослідників свідчать: велика частина Західної Африки, Ефіопії, а також деяких районів Танзанії і Демократичної Республіки Конго можуть втратити істотну частину багатства своєї флори.

У групу ризику входять різні види дерев, чагарників, трав і деревних лоз. Французькі вчені вважають, що основною шкоди рослинному різноманітності регіону наносять вирубка лісів, зростання населення і зміна клімату.

Проблемний регіон з неймовірно багатою флорою

За словами провідного дослідника, доктора Тома Куврера, біологічне різноманіття приносить людям незліченні вигоди, а втрата розмаїття ставить наше майбутнє під загрозу.

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Тома Куврер стверджує, що втрата біологічного різноманіття в тропічній Африці буде особливо проблематичною. Це – регіон з неймовірно багатою флорою, але в той же час – з серйозними соціально-політичними проблемами і очікуваним стрімким зростанням населення протягом наступних десятиліть.

Дослідники застосували новий і досить швидкий метод оцінки ризику зникнення. Було розглянуто понад 20 000 видів рослин. Дослідники виявили, що 33 відсотки видів потенційно знаходяться під загрозою зникнення. Ще одну третину становлять види, які визнані рідкісними і можуть потрапити до категорії вимираючих в найближчому майбутньому.

За матеріалами ВВС

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