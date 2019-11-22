Завершився конкурс на посаду голови Держкіно: єдина кандидатка не пройшла відбір

Конкурс на посаду голови Держкіно завершився безрезультатно. Остання кандидатка Юлія Синькевич вибула з конкурсу за результатами співбесіди. Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

Синькевич за результатами декількох етапів конкурсного відбору залишилась єдиним кандидатом на цю посаду. 21 листопада відбулася співбесіда з Юлією Синькевич, після якого конкурсна комісія повідомила, що вона не проходить у наступний етап.

«Конкурс на посаду голови Держкіно України — Раунд IV — фінал і game over. Я не проходжу далі! З днем Гідності всіх!» — написала вона.

Відзначається, що Синькевич провалила знання інформаційних технологій, отримавши 0,5 бала з двох, що позбавило її права йти далі. У зв’язку з цим конкурс буде проводитися ще раз.

Довідка: Юлія Синькевич є генеральним продюсером Одеського Міжнародного Кінофестивалю, членом наглядової ради та співзасновником Української кіноакадемії, членом Європейської кіноакадемії, членом Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також членом Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Синькевич виступила співпродюсером фільму «Рідні» (2016 року).