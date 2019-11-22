Невзоров: Унітази з українських кораблів поставлять у Кремлі, а труси кинуть до підніжжя мавзолею

Російський публіцист, автор програми «600 секунд» Олександр Невзоров висміяв те, що Росія розграбувала повернуті Україні кораблі, зокрема зняла унітази і забрала особисті речі моряків. Відповідне відео Невзоров опублікував у Facebook.

«Тепер зрозуміло, навіщо в Керченській протоці були атаковані і захоплені три українські посудинки, тихо трюхавшие по своїх справах. Ми пам’ятаємо, що тоді, в останній бій були підняті всі сили Чорноморського Флоту. Посудинки були пом’яті і захоплені. Днями урочисто повернуті. АЛЕ! Без унітазів і комплекту б-у трусів боцмана.(8штук). Україна подофигела і попросила повернути урыльники. А по можливості, і труси теж. Росія відповіла гордою відмовою», — іронічно заявив Невзоров.

Він пожартував, що такі «гідні трофеї» необхідно виставити в Кремлі і показати на параді.

«Найближчим часом унітази, ймовірно, з’являться в Оружейній палаті Кремля. У мерехтливому світлі музейних вогнів, обвиті переможними стрічками і прикрашені лавром. І це правильно. Великий трофей «великої війни» і повинен бути представлений стримано, але гідно. Поклавши руки на цей символ перемоги, будуть приносити присягу юні армійці. Доля трусів поки невідома. Можливо, на найближчому великому параді весь комплект буде кинуто до підніжжя мовзолея», — сказав публіцист

Нагадаємо, під час огляду повернутих Україні бронекатерів і буксира виявилося, що вони повністю розграбовані. Зокрема, зникло технічне обладнання, надувні човни з двигунами, плити і навіть унітази.