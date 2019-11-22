Чоловік обстріляв вулицю з автомата (відео)

У Росії стався вкрай небезпечний інцидент. У селищі, розташованому у Всеволожському районі Ленінградської області, один з мешканців багатоповерхівки вийшов на балкон з автоматом і відкрив вогонь по вулиці

Інцидент трапився біля будинку № 5 на Шкільному провулку. На кадрах видно спалахи з балкона четвертого поверху житлового будинку. Крім того, на відеозапису чітко чути звуки пострілів.

На місце інциденту терміново прибули співробітники правоохоронних органів, які затримали стрільця. За попередніми даними, таким чином автоматник випускав пар після сімейної сварки.