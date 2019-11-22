У Херсоні зниклого десять днів тому юнака знайшли жорстоко вбитим

Тіло хлопця з колото-різаними ранами було знайдено проти ночі 22 листопада

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Херсонській області

Вбитим знайдено 22-річного херсонця, що безвісті зник 10 листопада. Правоохоронці підозрювали, що хлопця було вбито, під час його пошуків було встановлено особу людини, імовірно причетної до злочину.

Тож, вочевидь, поліцейські дізналися, де шукати юнака. Його тіло знайшли сьогодні вночі в полі поблизу села Молодіжне, що в межах Дніпровського району Херсона. Хлопець помер насильницькою смертю: на грудній клітині та шиї –колото-різані рани.

Нині триває збирання доказів у справі про умисне вбивство. Найближчим часом чоловікові, якого вважають причетним до злочину, повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Поки немає результатів експертиз та слідчих дій, у поліції не готові розповісти, за яких обставин сталося вбивство, його мотиви та причини.