Авиаконтрабанда: наркоторговці товар відправляли в Росію за допомогою дронов

Наркоделки з Кривого Рогу переправляли клієнтам в Росію товар за допомогою дронов. Раніше дрон з контрабандними сигаретами з України приземлився на одній з вулиць румунського міста Сігет.

Як повідомляють у Службі безпеки України, криворіжці привозили товар в один з прикордонних районів Сумської області, фасували його і за допомогою безпілотника відправляли замовникам через кордон.

«СБУ затримала двох торговців під час чергового „повітряного сполучення“: у рейс повинні були відправити п’ять кілограмів марихуани. За авиаконтрабанду ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація. Викрили схему співробітники УСБУ в Дніпропетровській та Харківській областях», — йдеться в повідомленні.