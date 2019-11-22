Главою Київської міськадміністрації може стати колишній заступник Кличка Олексій Резніков

В оточенні президента Володимира Зеленського обговорюють ідею призначити Головою Київської міської державної адміністрації адвоката Олексія Резнікова, який зараз представляє Україну в тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, а раніше був заступником мера Києва Віталія Кличка.

Про це «Країні» повідомило джерело на Банковій.

За словами співрозмовника, кандидатура Рєзнікова стала основною на посаду голови КМДА, а запропонував його на цю посаду помічник президента України Андрій Єрмак.

Але до цього питання повернуться після зустрічі в нормандському форматі у Парижі 9 грудня, оскільки Резніков задіяний у її підготовці.

Олексій Резніков — відомий адвокат. Його юридична компанія «Астерс» багато років консультує великих бізнесменів і політиків. Зокрема, Олександра Роднянського, групи DCH Олександра Ярославського, корпорацію «Інтерпайп» Віктора Пінчука. Досить непогані у нього стосунки з народним депутатом і бізнесменом Столаром Вадимом, якого називали раніше «тіньовим мером Києва.

Примітно, що нинішній глава ВП Андрій Богдан починав свою кар’єру в адвокатської компанії «Правіс», одним з власників якої був Резніков.