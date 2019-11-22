Брат голови Рахункової палати Пацкана заробляє на дерибані землі в Ірпені

Нещодавно серед забудовників Ірпеня, більшість з яких або орієнтовані на, або безпосередньо підконтрольні екс-меру міста Володимиру Карплюку, почалася справжня паніка.

Прокуратура Києво-Святошинського району, а з нею і Державна архстройинспекция пачками заарештовують і заморожують будівництво на майданчиках. А у відділів продажів шикуються черги охочих забрати свої гроші з будівельних афер. Серед таких проблемних об’єктів РК “Центральний-2” Олександра Пикулыка і РК “CityPark” Ігоря Оверко. З’ясувалося, що житло збиралися будувати на місці медцентру і пологового будинку.

Напередодні прокуратура Києво-Святошинського району повідомила, що через суд домоглася арешту земельної ділянки 3210900000:01:177:0005 по вул. Чехова, 27, де Олександр Пикулык і компанія “Промоальт”, а також компанія “Синергія” Ігоря Оверко збиралися зводити свої житлові комплекси “Центральний-2” та “City Park” відповідно. Раніше прокурори оскаржили виділення цієї землі, оскільки до цього передбачалося, що на цьому місці буде пологовий будинок і медичний центр.

І для Оверко, і для Пикулыка це вже далеко не перше невдале “партнерство” з екс-мером. У Оверко нещодавно був заарештований земельну ділянку під грандіозним РК “Синергія Сіті” на 72 будинки на заплаві річки Ірпінь. Прокуратура оскаржила законність внесення змін у Генплан в грудні 2018 року. Пикулык також із-за арешту спочатку втратив ділянки в самому центрі Ірпеня під знесеним військкоматом, за який він, за чутками, сплатив не менше $400 тис. хабара. А потім ще одного, який заарештували прямо разом з постороенной там висоткою.

Так що соратникам Карплюка не звикати.

Троє з корупційного скриньки

Історія “чарівного перетворення” медичного закладу в чергову порцію бетонного гетто для і без того перенаселеного Ірпеня, який задихається без нормальної транспортної та соціальної інфраструктури, тягнеться ще з 2005 року. У 2014 році описав схему депутат місцевої ради Богдан Мельничук. Спочатку ділянок було три, всі їх орендувало ТОВ “Київський науково-клінічний медичний центр”. Але вже тоді було зрозуміло, що ні про яке медцентрі мови не йде, ЗМІ неодноразово про це писали. Вартість землі, незаконно виділеної під майбутню забудову, становить близько $3 млн.

З реалізацією схеми тягнули до моменту, поки “Нові обличчя” Карплюка не сконцентрували у своїх руках максимальну повноту влади. Як випливає з даних системи Opendatabot, тільки в 2017 році вказане ТОВ офіційно змінило основний вид діяльності з медичної практики” на “будівництво житлових і нежитлових будівель”. Одночасно компанія перейменована в ТОВ “Промоальт” і сьогодні є офіційним орендарем заарештованого судом ділянки.

Однак це лише вершина айсберга. Насправді, як стало відомо в ході аналізу документів, Пикулык і Оверко — очікувано — лише “фасад” для реальної угруповання, яка лобіювала це будівництво вже після Революції гідності. Крім Володимира Карплюка, який став мером Ірпеня у 2014 році, в цьому процесі брав участь член знаменитої “ікорної експедиції” на Аляску і заступник мера Ігор Борзило, а також колишній в той час прокурором Ірпеня Мирослав Пацкан. Пацкан доводиться середнім братом нинішнього голови Рахункової палати, а в той час — депутата ВР від Блоку Петра Порошенка Валерія Пацкана. Борзило і Пацкан отримують частину прибутку від продажу квартир ЖК “Центральний-2” та “City Park”. Саме вони сьогодні займаються питанням організації зняття арешту з земельної ділянки, що суд наклав за позовом прокуратури.

І якщо зв’язок Карплюка і Борзило в цілому зрозуміла (Карплюк забезпечував рішення сесій, фабрикування містобудівної документації, взаємини з ДАБІ; Борзило забезпечив оформлення ділянок через свої компанії), роль Мирослава Пацкана — досить специфічна. Цілком можливо, що участь “в долі” з “РК Пологовий будинок” було не чим іншим, як розплатою за покривання … вбивства, до якого причетний Карплюк.

Прикриття від вбивства?

Цю історію в оточенні екс-мера намагаються всіляко зам’яти, однак звинувачень з кримінального провадження не викинеш. Мова йде про те, як будучи Карплюка директором ТОВ “Сарафан” у 2011 році в результаті надзвичайної події на будівельному майданчику комплексу “Новатор” по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів у Бучі – гусеничний кран підняв вагу, втричі більше допустимого і стріла разом з вантажем зірвалися на землю – один з будівельників загинув. Слідчі тоді знайшли низку порушень в організації роботи будови і прийшли до висновку, що основна вина в людській смерті лежить на Карплюке, як директора компанії.

Протягом шести років — до 2017 року (!) — ірпінському вбивці не висували жодних звинувачень. Чому? З-за того, що в цей час прокурором міста був його бізнес-партнер Мирослав Пацкан (до 2014 року), який — спочатку на місці в Ірпені, а потім з посади в Генпрокуратурі забезпечував відсутність питань не лише з боку прокуратури, але і з боку інших правоохоронних органів.

Але навіть після того, як у 2017 році звинувачення все-таки було пред’явлено, покарання за це вбивство Карплюку вдалося уникнути: дивним чином справу було вилучено у прокуратури Київської області та передано в Чернігівську, де благополучно було закрито.

Крім того, є припущення, що Мирослав Пацкан міг бути причетний до покриттю ще одного — ще більш страшного вбивства, яке може лежати на совісті Карплюка. Мова йде про трагічну загибель Романа Павлюченко, який був начальником служби безпеки Карплюка в бутність його “звичайним забудовником” і “просто лідером” партії “Нові обличчя” (Нові обличчя).

У квітні 2013 року Роман трагічно випав з балкона власної службової квартири на п’ятому поверсі в Бучі. Вважається, що причиною інциденту стало небажання Павлюченко покривати розбирання Карплюка з місцевим оператором зовнішньої реклами, який відмовлявся надавати майбутньому меру борди. У трагічний ранок він повинен відправитися на допит в міліцію з цього приводу. Однак кількома годинами раніше його тіло виявили перед під’їздом його будинку в Бучі. Жив він, до речі, в тому самому комплексі “Новатор”, на будівництві якого сталася трагедія з перевантаженням крана двома роками раніше.

Звичайно ж сьогодні, коли лояльне до Карплюку керівництво прокуратури змінилося, йому не залишається нічого іншого, крім як оголошувати фейкові страйку міської ради і поливати прокурорів брудом зі сторінок своїх медіа. Однак навряд чи це переконає інвесторів житлових комплексів його бізнес-партнерів не забирати гроші з цих проектів. А побудована на корупційних зв’язках і договорняки з дерибаном піраміда рано чи пізно мусить завалитися.

Микола Букін