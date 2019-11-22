Археологи знайшли «матрьошку» з похоронних човнів

В даний час археологи з Музею Норвезького університету природничих і технічних наук (NTNU) проводять охоронні розкопки перед будівництвом автомобільної траси. Роботи ведуться в селі Виньера в центральній частині країни, де в середні століття знаходилося поселення вікінгів.

Нещодавно вчені знайшли залишки великого кургану, а на одному з його країв — похоронний човен довжиною від семи до восьми метрів з останками жінки. Поховання було зроблено у другій половині IX століття. Судячи по збереженому похоронним інвентарю, у жінки був високий соціальний статус. На її одязі збереглися дві позолочені, бронзові застібки, разом з нею в могилу поклали перлове намисто і брошка у формі хреста, зроблену з кельтського прикраси для кінської упряжі.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

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Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

За словами історика Айни Хеен Петтерсен з NTNU, що вивчає артефакти, які вікінги привозили з Британських островів, брошка зробили в Ірландії. Вікінги досить часто використовували декоративні елементи кінської упряжі в якості прикрас. На задній стороні брошки збереглося кілька кріплень, за які брошку можна було повісити на шкіряні ремені на збруї. А для того, щоб прикрасу можна було носити на одязі, невідомий умілець прикріпив до одного з них шпильку. Петтерсен пояснила, що подібні артефакти служили відзнаками і говорили про те, що їх власник або брав участь у подорожі, або допомагав його організовувати.

«Вояжі вікінгів — чи це були набіги, поїздки торговців або подорожі з іншими цілями — займали центральне місце в норвезькому суспільстві. Це означало, що брати участь в них або в їх організації потрібно було не тільки задля отримання матеріальних благ, але і для підвищення статусу людини і його сім’ї», — каже дослідниця.

Померлу жінку поклали в похоронний човен, але замість того, щоб підготувати для неї окрему могилу, жителі селища розкрили інше поховання, зроблене за сто років до того. В ньому, і теж в похоронній човні, був похований чоловік-воїн. У суденці довжиною близько дев’яти метрів збереглися залишки щита, списа і меча. Судячи по стилю меча, поховання було зроблено в VIII столітті. Похоронний човен з померлою жінкою встановили в човен вікінга.

«Я чув про те, що кілька поховальних кораблів ховали в одному кургані, але ніколи не зустрічав, щоб одна поховальний човен була похована в інший», — говорить керівник розкопок Раймон Соваж.

Як пояснити таке незвичайне поховання, вчені поки не знають. У похованні збереглися артефакти, але від людських останків збереглася тільки частина черепа жінки. Дослідники сподіваються, що вони зможуть виділити ДНК з кісткової тканини та дослідити її, а також провести ізотопний аналіз. Він допоможе визначити, де народилася і харчувалася померла.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у вересні дослідники повідомили про те, що знайшли залишки похоронного кургану зі слідами «будинки мертвих» всередині. Імовірно, такі рідко зустрічалися поховання будували для того, щоб умилостивити покійних, щоб вони не виходили назовні і не турбували живих, а також допомагали своїм нащадкам отримувати хороші врожаї і забезпечували плідність людей і домашніх тварин.

За матеріалами Nplus1

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