П’яний начальник автодору збив на смерть велосипедистів на Хмельниччині

Дві людини загинули в редуьтате ДТП у Старокостянтинівському районі Хмельницької області

За официальныму повідомлення поліції, трагедія сталася в селі Ладиги вчора, 21 листопада, близько 17 годин.

“34-річний водій автомобіля „Фольксваген Т4“, рухаючись по дорозі „Житомир-Чернівці“, допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали в попутному напрямку. В результаті наїзду обидва жителі села — чоловік, 1971 р.н. та жінка, 1964 р. н., від отриманих травм загинули відразу”, — йдеться в повідомленні поліції.

Автомобілем Volkswagen управл 34-річний водій. Як стало відомо УНН, мова йде про начальника Старокостянтинівського Райавтодору. Медичний огляд водія виявило ознаки алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.