Фракція “Слуга народу” підтримає зняття недоторканності з Порошенком

Фракція партії “Слуга народу” у Верховній Раді підтримає зняття недоторканності з нардепа від “ЄС”, колишнього президента Петра Порошенка, якщо в парламент буде внесено таке подання генеральним прокурором Русланом Рябошапкой.
Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.
“Всі мотивовані (голосувати, – ред.) за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї відмовилися.
По суті, це технічне голосування, коли просять зняти імунітет з метою процесуальних дій. З 1 січня 2020-го, коли наберуть чинності зміни до Конституції, такі голосування будуть не потрібні”, – заявив Корнієнко.
При цьому нардеп не став прогнозувати дату голосування за подання щодо Порошенко.
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