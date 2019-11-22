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Фракція “Слуга народу” підтримає зняття недоторканності з Порошенком

22.11.2019

Фракція партії “Слуга народу” у Верховній Раді підтримає зняття недоторканності з нардепа від “ЄС”, колишнього президента Петра Порошенка, якщо в парламент буде внесено таке подання генеральним прокурором Русланом Рябошапкой.

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

“Всі мотивовані (голосувати, – ред.) за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї відмовилися.

По суті, це технічне голосування, коли просять зняти імунітет з метою процесуальних дій. З 1 січня 2020-го, коли наберуть чинності зміни до Конституції, такі голосування будуть не потрібні”, – заявив Корнієнко.

При цьому нардеп не став прогнозувати дату голосування за подання щодо Порошенко.

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