Україна відійде від «ідіотського підходу» хаотичного ремонту доріг, — радник прем’єра Голик

Уряд України планує, що вже з наступного року всі траси будуть ремонтуватися протягом року. Таким чином старі методи Укравтодору з хаотичного планування ремонтів та будівництва доріг залишаться в минулому. Про це заявив радник прем’єр-міністра України Юрій Голік, повідомляє Апостроф.

Яскравим прикладом «ідіотського підходу» в рамках старої концепції Укравтодору Голик назвав ремонт траси Мерефа-Лозова в Харківській області.

«Пара доріг у Харківській області другий рік стоять без верхнього шару (тільки в нижньому). Але на 2019 рік було виділено 1 млрд на цю трасу. Трасу категорії М — Міжнародна — не доробили, але трасу категорії p — Регіональна — почали. Звичайно ж, і цю трасу теж не планували закінчувати. Вважали, що достатньо зробити вирівнюючий шар і залишити дорогу в такому стані зимувати. Генії планування», — констатував радник прем’єр-міністра.

При цьому, за словами Голіка, «геніальні планери» забули про ще одному своєму «проколі» — відремонтована дорога закінчується на кордоні з Дніпропетровською областю, в якій Укравтодор робити продовження цієї дороги в найближчі кілька років не планував.

Він повідомив, що восени вдалося знайти спосіб довести більшу частину траси Мерефа-Лозова до кінця. Дорога перетворилася на трасу, хоча повністю не завершена.

«У наступному році все почате і кинуте в рамках улюбленої раніше в Укравтодорі концепції «давайте почнемо, а потім кинемо, як-небудь доробимо» буде добудовано та дороблено. Нові об’єкти будуть робитися в рамках концепції «від початку і до кінця і бажано в рамках року», — заявив Голик.

Радник прем’єра підкреслив, що хаотичне планування без логіки безпосередньо впливає на вартість ремонту і будівництва доріг.

Раніше Юрій Голік повідомив, що обласні державні адміністрації почали передачу трас на обслуговування приватним компаніям. Для цього «приватники» вже закупили кілька сотень дорожніх машин.