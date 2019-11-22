На Гримчака завели ще одну справу

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком за 2016 рік.
Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.
Справу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу.
Згідно з даними Агентства з питань запобігання корупції, Гримчак в декларації недостовірно вказав свою заробітну плату і не вказав фінансові зобов’язання своєї дружини перед ТОВ “ОТП Факторинг Україна”.
Загальна сума недостовірних відомостей за 2016 становить понад 1 млн гривень, про що НАПК у своїх висновках повідомило Антикорупційного бюро.
Як повідомлялося, Генеральна прокуратура зняла з Гримчака підозра в шахрайстві і оголосила йому про підозру у зловживанні впливом.
16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.
8 жовтня суд продовжив арешт з заставою до 14 листопада.
Гримчак був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.