На Гримчака завели ще одну справу

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком за 2016 рік.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Згідно з даними Агентства з питань запобігання корупції, Гримчак в декларації недостовірно вказав свою заробітну плату і не вказав фінансові зобов’язання своєї дружини перед ТОВ “ОТП Факторинг Україна”.

Загальна сума недостовірних відомостей за 2016 становить понад 1 млн гривень, про що НАПК у своїх висновках повідомило Антикорупційного бюро.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура зняла з Гримчака підозра в шахрайстві і оголосила йому про підозру у зловживанні впливом.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.

8 жовтня суд продовжив арешт з заставою до 14 листопада.

Гримчак був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.