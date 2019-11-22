У Вінниці іномарка влетіла в житловий будинок: загинув чоловік

У Вінниці сталася страшна ДТП – автомобіль Nissan Sunny врізався в стіну житлового будинку. Водій іномарки загинув, повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Аварія сталась сьогодні, 22 листопада, близько 09:00 на вулиці Коцюбинського. За кермом машини знаходився 63-річний місцевий житель. За словами копів, чоловік не впорався з керуванням і в’їхав в стіну. Від отриманих травм він помер на місці події.