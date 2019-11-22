Поліція і Нацгвардія відправила в Золоте більше сотні українських захисників

Сьогодні стало відомо, що більше ста співробітників правоохоронних органів, які входять до складу Операції об’єднаних сил, Національної гвардії і поліції України, були терміново відправлені буквально на передову на Донбасі, а точніше в Золоте-1 і в Гірське, щоб забезпечити порядок у населених пунктах.

У штабі ООС оприлюднили інформацію щодо спецоперації бійців Операції об’єднаних сил поліції і Національної гвардії української держави у населених пунктах Золоте-1 і Гірське Попаснянського району. Зокрема, йдеться про комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання населених пунктів Золоте-1 і Гірське. За даними прес-центру ООС, в операції було задіяно більше ста працівників правоохоронних органів у складі мобільних і піших патрульних нарядів.

В самому повідомленні відомства говориться: «Поліцейські заходи були спрямовані на посилення безпеки громадян, профілактику правопорушень, попередження та розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів, запобігання незаконного обігу зброї, вибухівки та наркотичних речовин».