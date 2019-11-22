Тягнибок на каналі Мураєва в День Гідності і Свободи – тут більше додати нічого

Вчора Україна відзначала шосту річницю революції Гідності, по всій країні пройшли урочистості, майданівці згадували ті події, коли в центрі столиці горіли шини, палав Майдан і гинули люди. Показовим, до чого ми дійшли за ці шість років є пряме включення з Майдану лідера партії «Свобода» Олега Тягнибока на телеканалі «Наш», власником якого є регіонал, затятий противник Майдану, ненависник європейського вибору України Євген Мураєв.

У зв’язку з цим, цікаво не стільки поведінка Мураєва, який у своїй діяльності більше скидається на агента Москви, ніж на затятого проукраїнського політичного діяча, цікаво поведінка самого Тягнибока. Він сам розуміє, що хоч трохи думаючий виборець покрутить біля скроні і в кращому випадку назве «свободівця» божевільним, а в гіршому – скаже правду, яка полягає в тому, що Тягнибок і компанія працюють на «підтанцьовці» у Кремля.

Вражає також те, що Тягнибок включається з Майдану з червоним носом з надривом говорить якісь речі, а в цей час у теплій студії в м’яких кріслах сидять проплачені політтехнологи, політичні експерти, які цього ж Тягнибока з його ідеєю висміють і обіллють лайном. Але, мабуть, Тягнибоку не звикати, раз за це щедро платять.