50 000 $ за тижневий відпочинок в Куршавелі: лакшері життя голови АМКУ Юрія Терентьєва

50 000$ за тижневий новорічний відпочинок на гірськолижному курорті Куршавель виклав голова АМКУ Юрій Терентьєв в 2016 році. Круто? І це лише маленький епізод. Як казав класик: «Людина вміє жити».
Мені на пошту надіслали цікаві матеріали, що свідчать про «лакшері» життя головного борця в країні з монополіями який ось вже як 4 роки з ними начебто бореться, але при цьому зовсім їх не помічає.
Пам’ятаєте, як навесні цього року Терентьєв не помітив монополії Ахметова на ринку електроенергії?
Вся країна її бачить і відчуває в платіжках, а Терентьєв немає.
Результати його сліпоти до монополій мабуть і трансформуються в можливість його сім’ї жити і відпочивати красиво.
Дика любов не просто до дорогого, а до викривлено дорогому.
От наприклад фото сім’ї Терентьєва на відпочинку в клубі Nikki Beach Saint-Tropez у Франції. Погуглите.
Начебто клуб як клуб, так от середній чек в ньому на двох мінімум 2000 Євро за день відпочинку.
А ось фото новорічного туру в Куршавелі у січні 2016, який обійшовся сімейства Терентьевых в 50 000 Євро. На тлі сім’ї ресторан Le Cap-Horn
Ну і явна слабкість подружжя Терентьєва Ольги Луговий до бренду CHANEL.
У декларації лише одні години, а в житті регулярні походи по цих бутіках за очками, сумками і прикрасами.
Здивований я елементами солодкого життя чиновника епохи Порошенко?
Так судячи по весіллі сина Гладковського, оточення Петра тільки так і живе. Тільки він і набирав, собі подібних.
Здивований я іншому, тому, що після зміни влади Терентьєв зміг втриматися в АМКУ і стати на службу «Слузі Народу», а не як Гладковський отримувати кримінальні справи і повістки в суд.
Але думаю, що після того як я розберу і опублікую всі матеріали «аскетичною» життя Терентьєва, його кар’єра сильно зміниться, а у правоохоронців з’явиться багато питань щодо походження коштів у борця з монополістами.
plinskiy.media