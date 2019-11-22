50 000 $ за тижневий відпочинок в Куршавелі: лакшері життя голови АМКУ Юрія Терентьєва

50 000$ за тижневий новорічний відпочинок на гірськолижному курорті Куршавель виклав голова АМКУ Юрій Терентьєв в 2016 році. Круто? І це лише маленький епізод. Як казав класик: «Людина вміє жити».

Мені на пошту надіслали цікаві матеріали, що свідчать про «лакшері» життя головного борця в країні з монополіями який ось вже як 4 роки з ними начебто бореться, але при цьому зовсім їх не помічає.

Пам’ятаєте, як навесні цього року Терентьєв не помітив монополії Ахметова на ринку електроенергії?

Вся країна її бачить і відчуває в платіжках, а Терентьєв немає.

Результати його сліпоти до монополій мабуть і трансформуються в можливість його сім’ї жити і відпочивати красиво.

Дика любов не просто до дорогого, а до викривлено дорогому.

От наприклад фото сім’ї Терентьєва на відпочинку в клубі Nikki Beach Saint-Tropez у Франції. Погуглите.

Начебто клуб як клуб, так от середній чек в ньому на двох мінімум 2000 Євро за день відпочинку.

А ось фото новорічного туру в Куршавелі у січні 2016, який обійшовся сімейства Терентьевых в 50 000 Євро. На тлі сім’ї ресторан Le Cap-Horn

Ну і явна слабкість подружжя Терентьєва Ольги Луговий до бренду CHANEL.

У декларації лише одні години, а в житті регулярні походи по цих бутіках за очками, сумками і прикрасами.

Здивований я елементами солодкого життя чиновника епохи Порошенко?

Так судячи по весіллі сина Гладковського, оточення Петра тільки так і живе. Тільки він і набирав, собі подібних.

Здивований я іншому, тому, що після зміни влади Терентьєв зміг втриматися в АМКУ і стати на службу «Слузі Народу», а не як Гладковський отримувати кримінальні справи і повістки в суд.

Але думаю, що після того як я розберу і опублікую всі матеріали «аскетичною» життя Терентьєва, його кар’єра сильно зміниться, а у правоохоронців з’явиться багато питань щодо походження коштів у борця з монополістами.

plinskiy.media