Хто такий Семенуха і навіщо він біжить від “самодопомоги”

Зовсім недавно стало відомо про корупційні схеми глави ПП “Самопоміч” Садового, останньому висунуто підозру у розкраданні бюджетних коштів .

Недовго роздумуючи, а миші тікають з тонучого човна першими, соратник Садового – Семенуха Роман вирішив швидко перефарбуватися і залізти до лав правлячої партії, більш того, він вирішив, що гідний посади аж першого заступника губернатора одного з найпотужніших регіонів України – Харківського.

Подлизавший до ще не досвідченому і молодому губернатору Кучеру, Семенуха швидко взяв під контроль стіни обласної адміністрації і почав навчати кадри і малювати схеми, напевно потім же, навіщо і Садової недавно. Подобається цієї партії бюджет сильно.

Не маючи совісті, він вирішив, що будучи затятим противником Президента і дозволяючи собі насміхатися над Володимиром Олександровичем, цього ніхто не помітить.

Крім того, він вирішив, що Харківщина має і змиритися з тим, що стінами ОДА має керувати людина, близький соратник Парубія, якого пов’язують з усіма жахами, які відбувалися в Україні останні п’ять років і з корупційними скандалами в оборонній сфері та з трагедією 2 травня в Одесі.

Але хто ж допомагає цьому молодому даруванню Роману так швидко перефарбуватися, адже він не відрізняється особливими навичками і досвідом і ніде крім балаканини не проявив? Явно за цим має стояти хтось впливовий і не бідний. Секрет простий і всі відповіді, що не дивно з-за особливої кмітливості Семенуха, на його сторінках у соцмережах.

Вуаля: це контрабандний король часів Порошенко, який дуже хоче продовжити розпочате вже при новій владі – Саша Черевинский і його друг з гольфу – Сева Кожум’яка. Останній, до речі, розпускає чутки по Харкову, про те що він неабияк вклався в команду “Зе” і йому терміново потрібно відбитися. Напевно, збільшивши свої агроактиви. Ось як-то так, брудно і нерозумно, починається все у Харківській Команді. Не хочеться через місяць на парканах побачити напис «Юля повернися», але схоже, все йде до цього.

Олег Бойко