Помічник Стефанчука став головою Хмельницької ОДА. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Габинета на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це свідчить указ №864 на сайті глави держави. Розповідаємо, що про нього відомо.

Дмитро Габинет новий голова Хмельницької ОДА

Дмитру Габинету 36 років, родом він з міста Хмельницький. Закінчив місцеву школу, потім навчався в Хмельницькому університеті управління та права і в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані. Має звання кандидата юридичний наук.

Згідно з інформацією ЗМІ, чиновник працював викладачем на кафедрі теорії та історії держави і права ХУУПа. З 2014 року – голова громадської організації «Форпост народовладдя». Є в трудовий стаж і юристконсульство у Хмельницькому військовому госпіталі.

На парламентських виборах 2014 року він був спостерігачем у ОВК №187, де представляв партію “Сильна Україна” Сергія Тігіпка.

У 2017 році Габинета призначили керівником Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS, який допомагає у вступі в Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

На позачергових парламентських виборах 2019 року Дмитро Габинет був зареєстрований ЦВК спостерігачем від громадської організації «Завжди поруч! За Хмельниччину!».

Після початку роботи Верховної Ради України IX скликання Дмитро Габинет був помічником нардепа Миколи Стефанчука з “Слуги Народу”. Працював на громадських засадах.

Згідно з декларацією про доходи за 2018 рік, голова ОДА володіє квартирою площею 61,8 квадратних метри (в якому проживає разом з матір’ю) і гаражем площею 21,9 квадратних метра в Хмельницькому. Також чиновник декларує земельну ділянку площею 470 квадратних метра в селі Вільховець.

Пересувається Габинет на автомобілі Москвич AZLK 2140 1983 року випуску.

За минулий рік Дмитро Анатолійович 248 тисяч гривень. Його мати Ніна Михайлівна – 107 тисяч гривень.

Банківських депозитів сім’я не має. Зате зберігає заощадження готівкою – 13 тисяч євро.