Екс-нардеп Клімов обікрав вкладників «Імексбанку» на 3,3 млрд грн

На початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування склав близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків. Про це заявила прес-служба Нацбанку України.У числі найбільших боржників НБУ – одеський банкір, колишній народний депутат України і власник збанкрутілого «Імексбанку» Леонід Климов. Його борг склав 3,3 млрд грн.

У Нацбанку заявили, що намагаються якось подіяти на боржників, наприклад, щодо того ж Климову було подано 7 позовних заяв.

Разом з тим, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, які раніше перебували на балансі АТ «Імексбанк». Як відзначили в прес-службі фонду, 8 листопада повинні були продати з англійської моделі аукціону на майданчику ProZorro кілька об’єктів. Так був виставлений комплекс будівель загальною площею 2334,6 м. кв. Також на торги виставили 548 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, офісні меблі та приладдя, кондиціонери). Початкова ціна лота — 113,69 млн грн.

Кошти, виручені в результаті аукціону, повинні були піти на погашення кредиторських вимог АТ «Імексбанк». Не зрозуміло з якої причини, аукціон не відбувся, як, втім, не відбулася чергова спроба продати стадіон «Чорноморець». До 26 травня 2020 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен завершити процедуру ліквідації, яка триває вже 5 років, з травня 2015 року. Однак, враховуючи величезні борги Климова і постійно зриваються аукціони і торги з продажу активів банку, можна зробити сміливе припущення, що ліквідація банку завершиться без урахування продажу активів долника. А значить вкладники «Імексбанку» залишаться ні з чим. Більш того, вперто ходять чутки, що Леонід Клімов вже вирішив з ФГВФО питання «безкровної» ліквідації, з якої він виходить з процедури з мільйонами, зниклими в один прекрасний момент з рахунків банку. А вкладникам на згадку залишаються порожні депозитні рахунки і карти.

Нагадаємо, «Імексбанк» заснований в 1994 році. На 1 жовтня 2014 року його найбільшим акціонером був Леонід Клімов (36,79%). До 2014 року за розміром загальних активів «Імексбанк» займав 21-е місце (11,208 млрд грн) серед 166 українських банків.

vedomosti.od.ua