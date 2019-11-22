Чорні трансплантологи відкрили полювання на українців: за нирку пропонують до $20 тисяч

У Казахстані гучний скандал із “чорними трансплантологами”. Там заарештований відомий хірург, якого підозрюють у незаконній пересадці органів. Його донорами були зокрема й українці, а покупцями органів виявилися ізраїльтяни.

Те, що українців розбирають на органи для багатих іноземців – не таємниця. Дотепер у Києві триває суд над міжнародним угрупованням, яке знаходило в Україні тих, хто готовий був віддати свою нирку. Платили їм від 13 до 20 тисяч доларів, а самі заробляли до 100 тис доларів із кожного клієнта.

У Казахстані в українців брали нирки

Відомого в Казахстані хірурга Гані Куттимуратова заарештували ще 1 травня цього року, зараз він перебуває в СІЗО. Його підозрюють у незаконному вилученні органів, а також у співпраці з транснаціональною злочинною організацією, яка займалася “чорною трансплантологією”. Слідство вважає, що лікар особисто провів 20 незаконних операцій.

За версією слідчих, науковий центр, де працює хірург, уклав договір з іноземною компанією з пересадки органів. Сам Гані Куттимуратов прооперував 20 іноземців, в основному з Ізраїлю. Причому донорами органів виступали громадяни Киргизстану, Таджикистану та України. За свої послуги лікар брав гроші. На одному органі група заробляла 150 тис доларів, а донорам, зокрема й українцям платили по 10-15 тис доларів.

Ексзаступник глави Нацполіції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що один із допитаних українців розповів, що продав свою нирку, щоб оплатити лікування дружини, яка страждає на онкологію. Другий розповів, що йому потрібні були гроші на життя.

Захист хірурга каже, що їх підзахисний не порушував волю ні донорів, ні реципієнтів. Нібито всі донори добровільно приїжджали в Казахстан, щоб заробити грошей.

Операції проводили в Туреччині і на Філіппінах

Це не перший випадок, коли на бідних українцях намагаються заробити “чорні трансплантологи”. У 2017 році в Україні СБУ затримала банду, куди входили громадяни України, Білорусі, Туреччини. За повідомленням правоохоронців, члени цієї групи підшукували в Україні через інтернет малозабезпечених громадян, у яких були борги, і пропонували їм продати нирку.

Вони створили комерційну компанію, яка займалася медичним туризмом. Донорам платили від 13 до 20 тисяч доларів. Самі ж отримували від 80 до 100 тисяч доларів із клієнта.

Схема була організована так: тут українці давали згоду на те, щоб у них вилучили орган, потім їм купували квитки і переправляли до Туреччини або на Філіппіни для проведення операції. За місяць за кордон виїжджало 4-5 “медичних туристів”.

За кордоном їх зустрічали дівчата, які селили в готель, проводжали в клініки для проходження медогляду і комісії. На комісії вони повинні були сказати, що є давніми друзями реципієнтів, це була основна умова для отримання дозволу на операцію.

Саму операцію проводили в Стамбулі в клініці Medicana і на Фліліппінах у клініці Vicente Sotto Memorial Medical Ctnter.

Прокурори не приходять на суд

Справа з вересня 2017 року перебуває в суді, а всі підозрювані вже на волі під заставою. Адвокат Євген Ненашев, який раніше захищав одного з обвинувачених у цій справі, впевнений, що справа не має юридичної перспективи.

“Справа в тому, що на території Туреччини такі операції не заборонені, там є спеціальні клініки для цього. Інша справа, що за всіма меморандумами такі операції повинні бути безкоштовними. Але якщо хтось захотів віддячити донору за те, що він віддав орган, то це теж його особиста справа. Іноді це ставиться на потік, але це вже інше питання”, – вважає адвокат Ненашев.

Адвокат Роман Овод, який дотепер захищає одну з обвинувачених у цій справі, говорить, що останнім часом суд постійно відкладають, бо туди не з’являються прокурори. А схема донорства, на його думку, виглядає по-іншому.

“Насправді ті, хто хоче продати свої органи, самі розшукують тих, хто може їм допомогти. Я знаю, що в інтернеті, в телеграмі створюються групи, де люди, які вже перенесли подібну операцію, спілкуються між собою. І ось їх знаходять бажаючі і просять поділитися досвідом. Вони самі хочуть заробити, хтось кредити закрити, а хтось машину купити”, – говорить Овод.

У справі є кілька людей, які також свого часу продали свою нирку, і за версією слідства, надавали послуги з пошуку нових донорів.

Схеми: шукають в інтернеті і через лікарів

Юрист Іван Ліберман каже, що є кілька схем із пошуку донорів для пересадки органів. “Часто люди самі вирішують продати орган, щоб заробити грошей. Причин у них може бути багато. Хтось загруз у кредитах, у боргах, хтось хоче заплатити за лікування близького родича, хтось у карти програв, а інший просто хоче заробити на квартиру. Вони знаходять в інтернеті тих, хто може стати посередником і допомогти їм продати свій орган”, – говорить Ліберман.

Також, за словами адвоката, часом людей до цього підштовхують деякі лікарі.

“Вони бачать своїх пацієнтів, ходячи до них додому, втираються в довіру. Потім кажуть, ну ось ти з двома дітьми одна, грошей на їжу навіть немає. А є такий варіант – продати нирку. І з однією ниркою люди живуть нормально. Зате ремонт у хаті зробиш, дітей одягнеш і нагодуєш”, – розповідає Ліберман.

Найчастіше донорів знаходять в інтернеті. “Дійсно, є спеціальні групи, куди зазвичай заходять ті, хто вже вирішив продати орган. Там із ними діляться досвідом, дають контакти посередників. Ті, хто приводить нового донора, теж отримує свій гонорар”, – говорить юрист.

Судові розгляди часто виникають у тих випадках, якщо з людьми не розплатилися, або заплатили мало грошей. “Буває, що і розрахунок відбувся, і всі задоволені. Але потім донор вирішує, що можна ще отримати грошей на реабілітацію, на лікування. І в результаті виникають суперечки, і донор іде в поліцію”, – каже Ліберман.

Останнім часом найчастіше подібні операції проводять у Туреччині і в країнах Азії.

Розцінки на органи можуть бути різними. За нирку пропонують від 10 до 20 тисяч доларів, за легеню 30-50 тис доларів, за частину печінки – до 40 тис доларів. Продають і рогівку ока, і кістковий мозок, шкіру.