ЗМІ повідомили про захоплення міського ринку в Івано-Франківську та бездіяльності поліції

В Івано-Франківську рейдери захопили продовольчий ринок. В кінці жовтня було змінено місце реєстрації керуючої компанії — ТОВ «Торговий сервіс», її засновника і директора.

Згідно з реєстром Мін’юсту новим власником» ТОВ стала резідентка непідконтрольної Україні Авдіївки, а новим «керівником» — житель окупованій Авдіївки. Про це йдеться в розслідуванні «Оглядача» в статті «Як рейдери з „ДНР“ захопили ринок в Івано-Франківську і чому їх не бачить місцева поліція».

Компанія, яка багато років є власником міського ринку, звернулася в поліцію і суд з заявами про рейдерство. «У компанії також заявили, що люди спортивної статури захопили і викрали службову машину, яка перевозила документацію та трудові книжки працівників», — написав журналіст «Обозревателя».

За інформацією ЗМІ, 27 жовтня чоловіки в балаклавах увірвалися на територію ринку, побили охоронця, зламали двері офісу і захопили будівлю адміністрації. Поліцейські, які охороняли територію, не припиняли явно злочинні дії. Їх задовольнили представлені рейдерами «документи» про зміну права власності, зареєстровані держреєстратором однієї з сільрад Кіровоградської області. Цікаво, що незабаром реєстратор заявив, що таких реєстраційних операцій не здійснював.

«Самозвані власники ринку працюють за сфальсифікованими документами. Ніяких офіційних рахунків немає. Зібрані кошти передаються новим „власникам“ в так звану „ДНР“. Ніяких комунальних платежів або відрахувань у міський бюджет не здійснюють», — повідомив справжній власник Ігор Халаменда.

Багаторічні власники вже довели в Мін’юсті, що зміни до реєстру внесені незаконно. Офіційний лист, підписаний міністром юстиції Малюской, підтверджує їх право власності. Однак за цей час нові «власники» встигли передати ринок в оренду третій стороні, яка з допомогою людей спортивної статури контролює ринок.

Як повідомляє ЗМІ, днями в присутності поліції ці люди напали на представника справжнього власника, який намагався поспілкуватися з рейдерами. Цікаво, що поліція і далі не втручається в ситуацію, при тому, що стосовно нападників відкрито кримінальне провадження за трьома статтями КК. На думку місцевого адвоката Тараса Жарского, це свідчить, що окремі представники поліції можуть перебувати у змові з «новими власниками».

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у коментарі інтернет-ресурсу «Галичина» заявив, що городяни налякані подіями навколо ринку, але поліція не робить нічого, щоб їх заспокоїти.

«Я звернувся в ОДА, до представників влади. Наш спокійний місто не повинен повертатися до бандитських методів. На незаконні дії повинні реагувати силовики. Люди стурбовані і чекають підтримки правоохоронних органів», — зазначив міський голова.

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