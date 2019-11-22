У Зеленського хочуть ввести податки для блогерів та соцмереж

Керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (екс-керівник «1+1») показав драфт нового закону «ПРО ЗМІ», який повинен піти в Раду до кінця року.

Таким чином, в документі зазначено норма реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні, а також реєстрація соцмереж з метою подальшого їх оподаткування.

Відзначається, що Ткаченко зібрав обмежене коло представників онлайн-медіа і вирішив порадитися з ними «зайде» дана пропозиція. Запрошені були Обоз, LIGA.net, RBC, Vox Ukraine, Pravda, LB.ua, 24-й канал, а також декілька інформаційних агентств.

«Я попросив вас не бути байдужими до цього питання. Ми все одно це зарегулируем. А ось те, як ми це зарегулируем, сильно залежить від вас», – сказав він.

Також за його словами, в деяких європейських країнах є принцип реєстрації медіа, однак він добровільний. Також він зазначає, що вкрай обмежений міжнародний досвід у прикладах, якщо, звичайно, не брати экстраментальные.

Позначається, що універсальним регулятором стає національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Адже він у свою чергу займеться усіма суб’єктами медіаринку, включаючи при цьому українські онлайн-медіа і взагалі всі медіа, а також цифрові платформи, які працюють в країні.

Про те, що влада не збираються підвищувати податки для ФОП на презентації Харківського IT-кластеру, розповіла депутат від партії «Голос» Кіра Рудик.

За її словами, з січня 2020 року на підвищення податків для IT-Фопів не передбачається. «Ми зацікавлені в тому, щоб забезпечити зростання індустрії, а не тиснути її податками. Сьогодні IT-індустрія показує величезний зростання. Один з найбільших в українській економіці. Природно, ми хочемо це підтримувати».

Депутат також визнала, що ініціатива про підвищення податків була передчасною.