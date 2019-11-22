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Лещенко: МВФ не дасть кредит без законодавчої гарантії неповернення «Приватбанку» Коломойського

22.11.2019

Міжнародний валютний фонд (МВФ) висунув Україні нова вимога, яке потрібно виконати для отримання кредиту. Про це повідомляє колишній нардеп, журналіст Сергій Лещенко у Telegram.

За його словами, умова стосується прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам. Так МВФ хоче отримати гарантії, що «ПриватБанк» не буде повернений олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Лещенко зазначає, що отримання кредиту від МВФ до Нового року — під питанням, оскільки закон потрібно прийняти до канікул у фонді, які наступають перед католицьким Різдвом. Таким чином у Верховній Раді залишилися два сесійних тижні цього року, а останнє засідання відбудеться 20 грудня.

«У кулуарах влади обговорюється проект закону, який проходив узгодження в МВФ. Зокрема, одна із запропонованих ідей припускає, при оскарженні дій влади суди повинні враховувати, чи прийняті ці рішення з урахуванням «суспільного інтересу», — додав екс-нардеп.

Нагадаємо, що в травні 2019 року місія мвф поїхала з України без рекомендацій про виділення чергового траншу. 14 листопада місія МВФ повернулася в Київ і продовжила роботу.

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