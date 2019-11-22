Довідки для автомобілістів ніхто не відмінив

За довідками для автомобілістів.

Пенсійна реформа нічому не навчила?

Ніхто нічого не скасував. Введення нових довідок перенесли на літо. Про що преса тут же нас всіх і повідомила, але це вже пропустили повз вуха. Запровадять нові довідки. Але не взимку, а влітку. Взимку — це ексцес виконавця. Взимку в чергах люди мерзнуть. Навіть випадок смерті є. А влітку, як завжди, все на дачах та у відпустках.

У нашій країні політтехнологій ж треба розуміти, коли вводити нові серйозні побори. Ну, може, скостять збільшення ціни. Не на порядок, а всього-то, припустимо, в два-три рази. Але суть залишиться.

Як маленькі, їй-Богу.

Ольга Туханина, публіцист