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Організатор вбивства журналіста Бабченко вийшов з колонії

22.11.2019

Організатор “вбивства” російського журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман вийшов з колонії в Житомирі.

Відповідне рішення суд прийняв ще 10 днів тому. Суддя задовольнив апеляцію його адвокатів і вирішив випустити Германа з в’язниці з-за поганого стану здоров’я.

Сам Герман після виходу тривалий час чекав автомобіль, який повинен був забрати його додому.

Він розповів, що сидів у камері з ще сімома ув’язненими, а з собою був пакет з ліками. Також Герман зазначив, що найближчим часом планує дати прес-конференцію для журналістів, якщо зробити це дозволять адвокати.

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