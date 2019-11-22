Telegram дав збій: що про це відомо

У п’ятницю, 22 листопада, близько 15:00 популярний месенджер Telegram зазнав масштабних збоїв. За день до цього великі проблеми виникли з сервісом популярного онлайн-кінотеатру Netflix. Статистику по збоїв в різних країнах призводить ресурс Downdetector.

Багато користувачів Telegram змушені багаторазово перезапускати месенджер або користуватися альтернативними програмами. Це пов’язано з різким сплеском збоїв популярного засобу комунікації.

Серед найбільш часто виникаючих проблем 67% користувачів месенджера назвали те, що їм не вдається підключитися, а 33% відзначають, що при наявності підключення не виходить відправляти повідомлення.