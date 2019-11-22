Глобальний відкат Дніпропетровської області

Керівництво Дніпропетровщиною в стилі і за принципами «Партії Регіонів» ставати все більш явним. Обличчя молоді, а схеми, на жаль – колишні. Що особливо страшно цій ситуації: молодий, і зростаючий організм, як всім відомо — їсть особливо багато. Він набирається сил.

До недавнього часу перемога підрядника на майданчику відкритих торгів ProZorro була запорукою прозорості та чесної конкуренції. Для цієї мети ProZorro (не без допомоги західних інститутів) в загальному-то і вигадувалась. Бізнес працював, на Дніпропетровщині будувалися нові дороги, дитячі садки, ремонтувалися школи і маса інших інфраструктурних об’єктів.

А тепер забудьте все це. І згадайте Україну до 2014-го.

Перенаправлення грошових потоків за вже завершеним торгів та робіт? Спроби збанкрутити підприємство або схилити його керівництво до відкатах? Передача фронту робіт більш лояльному підряднику (читай своєму)? Все це сьогодні, тут і зараз. У Дніпропетровській області опускаються адміністративні важелі впливу, і тримає їх у руках, як не прикро це помічати – її голова Олександр Бондаренко. Той, який молодий і перспективний.

Сьогодні заходи впливу запущені проти ряду підприємств і фірм, які працювали чесно. Завтра це будуть інвестори, які, як очікується ось-ось «попруть».

Дуже дивні справи

Початок був багатообіцяючим: «Я привіз вам подарунок». Так презентував у День Дніпра, президент України Володимир Зеленський, нового губернатора Дніпропетровської області Олександра Бондаренка. «Подарунок» подякував за надану йому довіру, і взявся за роботу. Тільки от не в тому напрямку, як очікувалося.

Залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розробка нових інфраструктурних проектів, залишившись словами на вітрі, були швидко і благополучно забуті. Замість цього оновлена команда ДнепрОГА взялася за справи більш «земні», неодноразово перевірені в корупційній системі. «Нагинання» одного бізнесу, і надання преференцій іншому.

По класиці «корупційного жанру», з використанням адміністративних важелів впливу для початку були зупинені всі платежі за виграними тендерами і раніше виконаним роботам. Потім, всіх великих підрядників області почали запрошувати на особисту бесіду» з головою ОДА Олександром Бондаренко і тепер уже головою облради Святославом Олійником, які зробили пропозицію, від якої було складно відмовитися підписати додаткову угоду, яким суми виконаних робіт повинні бути знижені на 6%-12%. У тому числі, з тим роботам, які пройшли чесну і відкриту процедуру відкритих торгів на ProZorro.

І найцікавіше, так вчинили не з усіма. Тим підрядники, які мають відношення до представниками нової влади, суму «знижки», схоже, отримали в іншому місці.

Нічого не нагадує? Думаємо, тим хто в минулому стикався з кошмарингом бізнесу силовиками, віджиманням, рейдерством, натяками чиновників на відкат — ситуація знайома до зведених скул. А адже це тільки початок. І про це не можна мовчати, поки не стало надто пізно.

Інформація, озвучена вище, не плід чиєїсь фантазії, а реальна картина того, що відбувається, з якої багато хто не згодні, але мовчать по ряду причин, боячись виступати з критикою влади. Адже погодьтесь, дивно виглядає, коли на тлі декларованою президентом всебічної підтримки бізнес середовищі та інвесторам, антрейдерским ініціатив, великий бізнес починає кошмарити ордою перевіряючих. Точно не такого оновлення чекала Україна.

Представники бізнесу, в тому числі великі профспілки, які звернулися до нас і розповіли про події, розуміють, що можуть стати неугодними – однак ще більша відповідальність у них перед працівниками, яким необхідно своєчасно виплачувати зарплату, перед постачальниками з якими необхідно розплатитися за матеріали. Їх звернення – крик відчаю, який служить сигналом для багатьох.

Бізнес більше не може мовчати

Про те, що зараз відбувається у сфері ремонту та обслуговування доріг розповідає юрист ТОВ «Будінвест Інжиніринг».

«Насправді свавілля почався в усіх напрямках. Згідно з укладеними договорами нашим підприємством було виконано великий обсяг робіт, однак у ДнепрОГА заявили, що всі тендеру що ви виграли через ProZorro не будуть фінансуватися, якщо ми не підпишемо угоду на зменшення ціни. Опинившись в патовій ситуації, ми пішли на цей крок, всі документи були здані і зареєстровані, згідно з бюджетним кодексом автоматичному режимі повинні були повинні були надійти проплати. Проте в департаменті повідомили, що «кимось згори» вони зупинені. А це ті гроші, якими підприємство має розрахуватися зі своїми постачальниками, підрядниками, видати зарплату працівникам. Немає жодної причини для затримки, розповідає юрист ТОВ «Будінвест Інжиніринг».

Представник ТОВ «Будінвест Інжиніринг» повідомив, що на тлі того, що відбувається з фінансуванням, губернатором Олександром Бондаренко були ініційовані особисто численні перевірки і експертизи, кожна з яких показала високу якість виконаних робіт. Олександр Бондаренко двічі, буквально на камеру обіцяв представнику компанії розібратися з чиновниками і негайно провести оплату за виконані роботи, а на ділі дав команду не платити. Якщо цільові гроші не будуть виплачені до 15 грудня, вони просто «згорять». Які «вагомі» причини, крім корупційних є у керівника ОДА?

Схожа ситуація складається і в тому, що стосується зимового утримання доріг. «Спочатку перевіряли наявність техніки і людей напередодні зими, так як частина робіт потрапляє на зимове утримання доріг в області, — розповів юрист ТОВ «Будінвест Інжиніринг». — Всі прохання усні та письмові сплатити за виконані раніше роботи так ні до чого й не привели. Зате з’явилися гінці від нової адміністрації, які повідомили, що за невиконання умов договору він швидше за все буде розірвано. Логіка проста: обладміністрація не платить грошей підприємству, а це на сьогодні десятки мільйонів, підприємство не має можливості оплачувати зарплату і матеріали, оплачувати паливо і закупити посыпочную суміш, у підсумку не зможе виконувати умови договору і звідкись з’являться «потрібні» фірми і зроблять роботи. Їх навіть не хвилює, що є процедура і ProZorro».

Приватні підряди для своїх

Коли новий губернатор приступив до своїх обов’язків, представника підприємства ТОВ «Будінвест Інжиніринг» викликали «на килим» до Святославу Олійнику, тоді ще заступника голови облради. «На зустрічі, крім Олійника, були присутні його помічник, а сьогодні Народний депутат Сергій Северин і начальник департаменту житлово-комунального господарства Андрій Коломоєць. Вони запросили до себе і сказали, що підприємство виграло велика кількість тендерів, таких грошей у бюджеті на всіх немає, але потрібно обов’язково зробити дорогу в Юр’ївці Царичанського району. Зробити на загальну суму близько 22 млн грн. без передоплати, а наприкінці жовтня вони проведуть на сесії облради додаткове фінансування і роботу оплатять. Тоді вони перестануть затримувати платежі і зможуть платити далі. І дали ряд завдань, які вимагають ямкових ремонтів, поточних ремонтів в рамках тендеру на обслуговування обласних доріг. Наше підприємство зробило ці роботи, вважаючи, що нова влада просто хоче перевірити наскільки серйозна наша фірма. Але грошей так і не отримали. При цьому, гроші лежать на рахунках Облдержадміністрації. Але нам їх ніхто не перераховує – кажуть, що не дає команду губернатор».

Без води і спорту

Як з’ясувалося, дороги — лише верхівка айсберга. Подібне відбувається і по масі інших об’єктів, у інших підрядників і по всій Дніпропетровській області. Наприклад, спорткомплекс «Прометей» у місті Кам’янському. При перевірці якості робіт, губернатор дав їм найвищу оцінку, пообіцявши співфінансування в будівництві тенісних кортів. Розповів пресі, про те, що саме так, на його думку, повинно виглядає співпраця області та міста. Після чого залишився за роботи борг цільових коштів розміром у 10 млн. гривень був заблокований на казначейських рахунках облдержадміністрації. Ситуація з «Прометеєм» посилюється ще й тим, що поки гроші за роботи не оплачені, «Прометей» не може бути переданий на баланс міста юридично. Не зрозуміло хто буде обслуговувати комплекс до здачі, і хто буде платити за опалення, комунальні послуги.

Не менш цікава історія відбувається в місті Марганець. На цей раз постраждала ТОВ «Комунальник». На початку літа виграло тендер з будівництва водоводу в селі Катражка Синельниківського району, де люди вже десятки років сидять без води. Це скандальна історія, коли жителі були змушені перекривати дорогу, щоб домогтися водопостачання. ТОВ «Комунальник» повністю закінчив усі роботи по будівництву водогону, він готовий до запуску. Однак… знову блокування коштів. Жителі села знову готові перекривати дорогу, ситуація критична. Така ж доля спіткала оновлену площу Гірницької слави, і два відремонтовані школи Марганцю. Мерія свою частину коштів в рамках фінансування перерахувала. Після цькування правоохоронними структурами ніяких порушень знайдено не було. ДнепрОГА блокує свою частину проплат. На питання до чиновників департаменту чому ні оплати, знову один і той же відповідь, немає команди зверху.

Ще один приклад подібного фінансового пресингу стався буквально минулого тижня у Вільне-Гвардійське, де губернатор зі свитою і особистої прес службою влаштував «перевірку» на капітально відремонтованій дорозі. Військові, для яких будувалася дорога, в захваті, всіх влаштовує якість – дорога побудована з урахуванням інтенсивного руху і, насамперед важкої військової техніки. Після зустрічі, в присутності співробітників ОДА та пресслужби, представник підрядника нагадав Олександру Бондаренко, що область має ще 50 мільйонів. «Не переживайте, ми вас не кинемо!», пообіцяв глава ДнепрОГА. І щоб ви думали сталося? Правильно – кинув.

Що далі?

Втративши всяку надію і розуміючи, до чого йде справа, керівники низки великих підрядних організацій спільно з членами профспілок звернулися до журналістів з проханням звернути увагу суспільства на те, що відбувається. Паралельно готуватися петиція в ДнепрОГА з вимогою припинити подібні дії, які у своїй системності вбивають бізнес Дніпропетровщини і позбавляють людей робочих місць. Якщо їх не почують, люди будуть змушені вийти на мітинг під ДнепрОГА і вимагати відповідей від того, хто (і з якою метою) подібні рішення ініціює.

Про підтримку мітингу заявили вже заявили робітники, профспілки та ряд громадських організацій — більше тисячі чоловік. Якщо чиновники їх не почують і не віддадуть чесно зароблене люди готові їхати в Києві, і вимагати від президента зверне увагу, як і в яких масштабах на Дніпропетровщині визріває корупція!

Є у Олександра Бондаренка ляльководи і ментори ми не знаємо, але події аж надто до болю знайоме. Невже таким буде оновлення України? Сьогодні відбувається, більше схоже на глобальний відкат, у якого схоже є свій інвестор. І так в масштабах всієї країни.

Олег Бойко