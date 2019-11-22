Криклій під час свого заяви при всіх підморгнув Клитиной і згадав Джокера

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про намір відправити свого заступника Олександра Клитину у відставку і вирішив їй підморгнути.

«Я прийняв рішення на наступний Кабмін внести подання щодо звільнення заступника міністра з питань європейської інтеграції Олександри Клитиной зі своєї посади», — заявив глава Мінінфраструктури.

«Було б логічно уявити, що заступник міністра у такій ситуації звільняється, а не пробує через чатики з паном Джокером стати міністром», — резюмував Криклій, підморгнувши Клитиной.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Владислав Криклій за мотивами скандальних заяв на адресу Клитиной додав, що не сприймає різних дискримінаційних заяв і виступив з вибаченнями.

«Прошу вибачення за тих чоловіків, яким вистачило сил жартувати, але не вибачитися», — підкреслив міністр.

Зазначимо, що приводом для звільнення Клитиной стала її скандальна листування з пранкером Джокером, який від імені невідомого чиновника із президентського оточення запропонував чиновниці самій очолити міністерство.

Скандал навколо заступника міністра інфраструктури Олександри Клитиной розгорівся після того, як виключений з фракції «Слуга народу» нардеп Антон Поляків злив аудіозапис з наради в Кривому Розі, на якій, імовірно, парламентарії від «Слуги народу», а також, можливо, представник Міністерства інфраструктури, обговорювали зовнішність дівчини.

При цьому Антон Поляків зробив висновок, що Клитина потрапила на посаду через ліжко.

Розшифровка діалогу і біографія чиновника Олександри Клитиной доступні за наступним посиланням.